Ставьте предложения с люым словосачитанием, в творительном падеже

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Ставьте предложения с люым словосачитанием, в творительном падеже
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В этом году ноябрь начался с сильной метелью За окном красивые деревья, покрытые белоснежным снегом.
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