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В каком году был карабахский конфликт
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В каком году был карабахский конфликт
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Карабахский конфликт был в 1987-1988
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