Помогите пожалуйста Запиши отношение длины прямоугольника ABCD к его ширине, испо??ьзуя схему: Чему равны периметр и площадь данного прямоугольника если: а) его длина равна 16 см; б) его ширина равна 15 см;

Математика

Помогите пожалуйста Запиши отношение длины прямоугольника ABCD к его ширине, испо??ьзуя схему: Чему равны периметр и площадь данного прямоугольника если: а) его длина равна 16 см; б) его ширина равна 15 см;

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