Помогите пожалуйста Запиши отношение длины прямоугольника ABCD к его ширине, испо??ьзуя схему: Чему равны периметр и площадь данного прямоугольника если: а) его длина равна 16 см; б) его ширина равна 15 см;
Математика
Помогите пожалуйста Запиши отношение длины прямоугольника ABCD к его ширине, испо??ьзуя схему: Чему равны периметр и площадь данного прямоугольника если: а) его длина равна 16 см; б) его ширина равна 15 см;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
S=16*15=240см² P=16*2+15*2=32+30=62см отношение я не уверенна,но либо 3 к 8,либо 8 к 3.
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