Подброшены 2 игральные кости . построить ряд распределения суммы выпавших очков.

Математика
Подброшены 2 игральные кости . построить ряд распределения суммы выпавших очков.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Количество очков        Количество способов их получения            2                                                1 (1 + 1)            3                                             2(2 + 1, 1 + 2)            4                                          3(2 + 2, 1 + 3, 3 + 1)            5                                     4(4 + 1, 1 + 4, 3 + 2, 2 + 3)                   6                                 5(3 + 3, 2 + 4, 4 + 2, 5 + 1, 1 + 5)            7                            6(6 + 1, 1 + 6, 5 + 2, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3)            8                                5(6 + 2, 2 + 6, 3 + 5, 5 + 3, 4 + 4)            9                                     4(6 + 3, 3 + 6, 5 + 4, 4 + 5)          10                                        3(6 + 4, 4 + 6, 5 + 5)          11                                               2(5 + 6, 6 + 5)          12                                                  1(6 + 6)
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