Подброшены 2 игральные кости . построить ряд распределения суммы выпавших очков.
Математика
Подброшены 2 игральные кости . построить ряд распределения суммы выпавших очков.
Ответ(ы) на вопрос:
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Количество очков Количество способов их получения 2 1 (1 + 1) 3 2(2 + 1, 1 + 2) 4 3(2 + 2, 1 + 3, 3 + 1) 5 4(4 + 1, 1 + 4, 3 + 2, 2 + 3) 6 5(3 + 3, 2 + 4, 4 + 2, 5 + 1, 1 + 5) 7 6(6 + 1, 1 + 6, 5 + 2, 2 + 5, 3 + 4, 4 + 3) 8 5(6 + 2, 2 + 6, 3 + 5, 5 + 3, 4 + 4) 9 4(6 + 3, 3 + 6, 5 + 4, 4 + 5) 10 3(6 + 4, 4 + 6, 5 + 5) 11 2(5 + 6, 6 + 5) 12 1(6 + 6)
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