5. Задать формулой функцию, график которой параллелен графику функции у= 9х-1 и прох??дит через точку В (-2; 16)
Алгебра
5. Задать формулой функцию, график которой параллелен графику функции у= 9х-1 и прох??дит через точку В (-2; 16)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Линеная функция: y=kx+b; условие паралельности: k1=k2; k=9; ищем b; x=-2; y=-16; -16=9*(-2)+b; -16+18=b; b=2; Вот формула: y=9x+2
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