5. Задать формулой функцию, график которой параллелен графику функции у= 9х-1 и прох??дит через точку В (-2; 16)

Алгебра

5. Задать формулой функцию, график которой параллелен графику функции у= 9х-1 и прох??дит через точку В (-2; 16)

Автор: Гость