СДЕЛАЙТЕ НОМЕР 46 ЗАДАНИЯ 1 И 2!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!
Русский язык
СДЕЛАЙТЕ НОМЕР 46 ЗАДАНИЯ 1 И 2!!!!! БУДУ ОЧЕНЬ БЛАГОДАРНА!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Начальная форма: ВЫСОКИЙЧасть речи: Имя прилагательное (полное)Грамматика: Именительный падеж, единственное число, мужской род, качественное
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