Реши уровнение 13+10t=163
Математика
Реши уровнение 13+10t=163
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
10т= 163-13 10т=150 т=15
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