Выпишите два слова с мягким знаком показателем мягкости и одно слово с разделительным мягким знаком
Русский язык
Выпишите два слова с мягким знаком показателем мягкости и одно слово с разделительным мягким знаком
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Дождь, сосулька-показатель мягкости. Листья-разделительный мягкий знак.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Математика
Сравни суммы.В чём их особенность?227+341 ,227+345,227+391,227+395. 2)Найди значения сумм.3)В чём о??обенность выделенной суммы?4)Составь свои сумм...
Другие предметы
Одна девочка видит белых людей(призраков) . Она очень страдает. Ей 10. кажется это из-за давлений.. мне интересно? Что за болезнь? и каждый может т...
Русский язык
Пожалуйста нужно помощь по домашке! Переконструируйте словосочетание, чтобы в их составе было страдательное причастие прошедшего времени или оттлаг...