Одна девочка видит белых людей(призраков) . Она очень страдает. Ей 10. кажется это из-за давлений.. мне интересно? Что за болезнь? и каждый может так болеть???????
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Одна девочка видит белых людей(призраков) . Она очень страдает. Ей 10. кажется это из-за давлений.. мне интересно? Что за болезнь? и каждый может так болеть???????
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это не болезнь. Просто они этого хотят, чтобы она их видела.
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