ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 оставшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Сколько сольдо было у Буратино сначала?
Математика
ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 оставшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Сколько сольдо было у Буратино сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
24 - 3/16 остатка 24:3*16=128 128 - 32/77 всех денег 128/32*77=308 сольдо Ответ:308 сольдо
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