ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 оставшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Сколько сольдо было у Буратино сначала?

Математика

ПОЖАЛУЙСТА ОЧЕНЬ СРОЧНО!!! Буратино потратил 45/77 своих денег на покупку учебников, а на покупку конфет- 13/16 оставшихся денег.После этого у него осталось 24 сольдо.Сколько сольдо было у Буратино сначала?

Автор: Гость