Какая родина у аквариумай рыбки кометы

Окружающий мир
Какая родина у аквариумай рыбки кометы
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Комета — разновидность золотой рыбки (Carassius Auratus) с роскошным хвостом, значительно превосходящим по длине её тело — результат кропотливой работы селекционеров. Произошло это в конце XIX века по одним данным в Америке, по другим — в Японии. Истина же, как известно, всегда находится где-то посередине. Вот и решено было считать, что комета была выведена в США естествоиспытателем Хью Муллетом на основе одного из подвидов золотой рыбки, завезённой из Японии. О характерных особенностях золотой кометы, правилах её содержания в домашнем водоёме и трудностях разведения расскажем далее
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