Какова роль океана в природе?
География
Какова роль океана в природе?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Без океана много видов животных и растений умрут. не говоря уж о жизне около океана. Без океана мы потеряем такое количество воды, которым можно пить всей России пол тысяч лет! мы много потеряем если океан исчезнет...
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