СРОЧНО!Напишите героев из рассказа Капитанская дочь(только из 7 главы выпишите вс??х героев)

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Гринев и Швабрин — два совершенно протвоположных представителя русского дворянства. ГЩедрая натура Петра Андреевича Гринева, великодушие, сыграли большую роль в его судьбе и нашли отклик даже в душе такого сурового человека, как Емельян Пугачев. Этот бунтовщик не смог забыть подарков Гринева и при их случайной встрече ответил ему тем же.ринев представляется нам человеком добрым, послушным родительской воле, благородным и честным. Из-за своего доброго и открытого характера Петр Андреевич, как родной, принят в семье капитана Миронова — коменданта белогорской крепости.Честь и долг офицера и дворянина являются для Гринева смыслом жизни.Чтобы освободить Машу Миронову, Гринев рискует жизнью и добивается цели, проявляя мужество, смекалку и выдержку.Чувства долга и совести у Швабрина нет. Он пишет клеветнические письма на Гринева, без стыда переходит на сторону врага, забыв о воинской присяге. Сколько горя и страданий причинил он Маше Мироновой, которая отвергла его любовь