Значение фразеологизмов 1 вдыхать на лаврах 2 сизифова работа 3 авиЕвы стайны

Литература
Значение фразеологизмов 1 вдыхать на лаврах 2 сизифова работа 3 авиЕвы стайны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3-кажуть як у Авиевих стайнях-дуже грязно.
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