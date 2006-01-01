Назовите святительского движения. Оцените их значение для распространения идей Просвящения.

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Китайско-японские отношения — двусторонние отношения между КНР и Японией. Китай и Япония географически разделены Восточно-Китайским морем. Китай сильно повлиял на культуру Японии, её архитектуру, религию, философию, право и письменность. Когда в середине XIX века Западные страны заставили Японию открыть торговлю с ними, Япония уже вовсю двигалась в сторону модернизации (Реставрация Мэйдзи) и рассматривала Китай как устаревшую цивилизацию, которая не в состоянии дать отпор западным захватчикам, отчасти, из-за Опиумных войн и Англо-французских экспедиций с 1840-х по 1860-х годов. Отношения между Китаем и Японией временами бывают напряжёнными из-за отказа Японии признавать свои военные преступления по отношению к Китаю и тем самым, не имея желания выплачивать репарации. Это также заметно и по ревизионистским комментариям видных чиновников Японии, и по учебникам истории, в которых полностью пересматриваются события Нанкинской резни 1937 года. Китайско-японские отношения потеплели после прихода на пост премьер-министра Японии в сентябре 2006 года Синдзо Абэ — уже в октябре он встретился в Пекине с верховным лидером Китая Ху Цзиньтао, который назвал этот визит «переломным моментом» в холодных отношениях между двумя странами, а тогдашний китайский премьер Вэнь Цзябао охарактеризовал его как «окно надежды»[2]. В это время было проведено совместное китайско-японское историческое исследование, по результатом которого в 2010 году вышел доклад, который по-новому рассматривает вопросы преступлений, совершённых во время Второй мировой войны японскими военными в Китае[3]. Однако, в начале 2010 года отношения резко охладели, так как Япония обвинила Китай в отказе предоставить ей запасы жизненно важных редкоземельных металлов[4]. Китай и Япония — крупные экономики мира, которые занимают второе и третье место, соответственно. В 2008 году товарооборот между Китаем и Японией вырос до 266,4 миллиардов долларов. Рост на 12,5 % в 2007 году сделал Китай и Японию главными торговыми партнёрами. Китай также был крупнейшим импортёром японских товаров в 2009 году.