На огороде собрали 276 кг моркови это на 468 кг меньше чем капусты

Математика
На огороде собрали 276 кг моркови это на 468 кг меньше чем капусты
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
276+468=744(кг.)-капусты
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