В магазин привезли несколько ящиков апельсинов по 8 кг.За день продали 46 кг апельс??нов,И осталось 26кг.Сколько ящиков апельсинов привезли в магазин?Помогите пожалуйста с кратким УСЛОВИЕМ......решение знаю.

Математика

В магазин привезли несколько ящиков апельсинов по 8 кг.За день продали 46 кг апельс??нов,И осталось 26кг.Сколько ящиков апельсинов привезли в магазин?Помогите пожалуйста с кратким УСЛОВИЕМ......решение знаю.

Автор: Гость