В магазин привезли несколько ящиков апельсинов по 8 кг.За день продали 46 кг апельс??нов,И осталось 26кг.Сколько ящиков апельсинов привезли в магазин?Помогите пожалуйста с кратким УСЛОВИЕМ......решение знаю.

Математика
В магазин привезли несколько ящиков апельсинов по 8 кг.За день продали 46 кг апельс??нов,И осталось 26кг.Сколько ящиков апельсинов привезли в магазин?Помогите пожалуйста с кратким УСЛОВИЕМ......решение знаю.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Продали-46кг. Осталось-26кг В 1 ящике-8кг Всего ящиков-?
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