5 загадок про зиму короткие

Гость: Гость:

Хоть сама - и снег, и лёд, А уходит слёзы льёт.------------------------------------С неба – звездой, В ладошку – водой.-------------------------------На дворе - горой, А в избе - водой.----------------------------------------Он вошел – никто не видел, Он сказал – никто не слышал. Дунул в окна и исчез, А на окнах вырос лес.-------------------------------------------Бел как мел, С неба прилетел. Зиму пролежал, В землю убежал.