5 загадок про зиму короткие
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5 загадок про зиму короткие
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хоть сама - и снег, и лёд, А уходит слёзы льёт.------------------------------------С неба – звездой, В ладошку – водой.-------------------------------На дворе - горой, А в избе - водой.----------------------------------------Он вошел – никто не видел, Он сказал – никто не слышал. Дунул в окна и исчез, А на окнах вырос лес.-------------------------------------------Бел как мел, С неба прилетел. Зиму пролежал, В землю убежал.
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