50-23×(66,3÷373) помогите пожалуйста решить уровнение
Математика
50-23×(66,3÷373) помогите пожалуйста решить уровнение
Ответ(ы) на вопрос:
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50-23х(66,3/373)=50-23х0,18=50-4,14=45,86
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