50 баллов помогите пожалуйста номер 9 буду очень благодарна
Математика
50 баллов помогите пожалуйста номер 9 буду очень благодарна
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
74:37*32+28=2*32+28=64+28=92 8*11:44+98=88:44+98=2+98-100 (24+36):12*26=60:12*26-5*26=130 (54:18)*32-45=3*32-45=96-45=51 0:16*13=0 96:3*2=32*2=64
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Война и мир. Эпизод святок (том 2, часть 4, глава 9-12). 1. В чем сходство ситуаций в эп??зодах охоты и святок ? 2. Почему эпизод святок , ка...
Информатика
Даны значения целочисленных переменных : a=10 b=20. Чему будет равно значение логичес??ой переменной rez после выполнения операции присваивания?a) ...
Английский язык
Алгебра