Срочно помогите с 7 заданием!!!!
Алгебра
Срочно помогите с 7 заданием!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
График проходит через т.(0;-3) и (3;0). о.5х-3=0 ,отсюда 0.5х=3 и х=3:0.5=6.При х< 6 функция принимает отрицательные значения,при х>6-положительные.
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