Даны значения целочисленных переменных : a=10 b=20. Чему будет равно значение логичес??ой переменной rez после выполнения операции присваивания?a) rez:=(a=10) or (bgt;10)б) rez:=(agt;5) and (bgt;5) and (alt;20) and (bgt;30)в) r...

Гость: Гость:

A)rez = (a=10) or (b>10) = (10=10) or (20>10) = True or True = True б) rez = (a>5) and (b>5) and (a<20) and (b>30) = (10>5)and(20>5)and(10<20)and(20>30) = True and True and True and False = False в) rez = (not (a<15)) or (b>20) = (not(10<15)) or (20>20) = not True or False = False or False = False