50 БАЛЛОВ РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!! НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ !!! По истории!!! Дво??янство , Горожане, Крестьяне , Буржуазия , И наемные работники.. НУЖНО НАПИСАТЬ , чем они занимались , чем питались , Что одевали и бедст...

История
50 БАЛЛОВ РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!! НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ !!! По истории!!! Дво??янство , Горожане, Крестьяне , Буржуазия , И наемные работники.. НУЖНО НАПИСАТЬ , чем они занимались , чем питались , Что одевали и бедствия . ПОМОГИТЕ СРОЧНОО
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