50 БАЛЛОВ РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!! НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ !!! По истории!!! Дво??янство , Горожане, Крестьяне , Буржуазия , И наемные работники.. НУЖНО НАПИСАТЬ , чем они занимались , чем питались , Что одевали и бедст...

История

50 БАЛЛОВ РЕБЯТА СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!!! НУЖНО ЗАПОЛНИТЬ ТАБЛИЦУ !!! По истории!!! Дво??янство , Горожане, Крестьяне , Буржуазия , И наемные работники.. НУЖНО НАПИСАТЬ , чем они занимались , чем питались , Что одевали и бедствия . ПОМОГИТЕ СРОЧНОО

Автор: Гость