В двух вагонах было 9358 кг груза. На одной из станций в первый вагон погрузили ещё 300 кг, а из второго выгрузили 500 кг. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?
Математика
В двух вагонах было 9358 кг груза. На одной из станций в первый вагон погрузили ещё 300 кг, а из второго выгрузили 500 кг. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
9358+300-500=9158кг.
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