В двух вагонах было 9358 кг груза. На одной из станций в первый вагон погрузили ещё 300 кг, а из второго выгрузили 500 кг. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?

Математика

В двух вагонах было 9358 кг груза. На одной из станций в первый вагон погрузили ещё 300 кг, а из второго выгрузили 500 кг. Сколько всего килограммов груза стало в двух вагонах?

Автор: Гость