Математика-Упростите выражение:-4(3,5x-4)-(7-2,1x)+5(0,3x-5),при x=-10/27 по действиям
Математика
Математика-Упростите выражение:-4(3,5x-4)-(7-2,1x)+5(0,3x-5),при x=-10/27 по действиям
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
-14х+16-7+2,1х+1,5х-25=-10,4х-16=-10,4*(-10/27)-16=104/(27)-16=-328/27=-12,2(вроде так)
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