Сочинение миниатюра раннее утро на природе
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Сочинение миниатюра раннее утро на природе
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Гость:
Раннее утро начинается медленно, нехотя. Темнота ночи отступает, когда на улицах зажигают фонари, освещающие путь тем, кто рано покидает дом. И только около семи начинает постепенно светать, зимнее небо, затянутое облаками, понемногу сыреет на востоке. Тускло солнечный свет пробивается сквозь причудливые узоры на окне их нарисовал за ночь мороз. Раннем утром совсем не хочется выходить на улицу, даже вылезать из-под теплого одеяла. В крайнем случае это можно сделать, чтобы выпить чашечку согревающего чая.
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