Раскрыть скобки: a-(b-c-d) 5-(a-3) 7+(12-2b) 64-(14+7x) 38+(12p-8) 4a-(a+6)
Математика
Раскрыть скобки: a-(b-c-d) 5-(a-3) 7+(12-2b) 64-(14+7x) 38+(12p-8) 4a-(a+6)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А-b+c+d 5-a+3=8-а 7+12-2b=19-2b 64-14-7х=50-7х 38+12р-8=30+12р 4а-а-6=3а-6
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