У человека ген цветовой слепоты - дальтонизма - рецессивен и находится в Х-хромосо??е (Хd), доминантный аллель этого гена обусловливает нормальное цветовосприятие (ХD), Y-хромосома этого гена не имеет. Какова вероятность рожд...

Биология

У человека ген цветовой слепоты - дальтонизма - рецессивен и находится в Х-хромосо??е (Хd), доминантный аллель этого гена обусловливает нормальное цветовосприятие (ХD), Y-хромосома этого гена не имеет. Какова вероятность рождения детей с нормальным цветовым зрением в семье, где мать дальтоник, а отец нормально различает цвета? Если будут дети дальтониками, то кто – сыновья или дочери? Приведите решение задачи.

Автор: Гость