У человека ген цветовой слепоты - дальтонизма - рецессивен и находится в Х-хромосо??е (Хd), доминантный аллель этого гена обусловливает нормальное цветовосприятие (ХD), Y-хромосома этого гена не имеет. Какова вероятность рожд...
Биология
У человека ген цветовой слепоты - дальтонизма - рецессивен и находится в Х-хромосо??е (Хd), доминантный аллель этого гена обусловливает нормальное цветовосприятие (ХD), Y-хромосома этого гена не имеет. Какова вероятность рождения детей с нормальным цветовым зрением в семье, где мать дальтоник, а отец нормально различает цвета? Если будут дети дальтониками, то кто – сыновья или дочери? Приведите решение задачи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
XD - нормальное зрение Xd - дальтоник мать - XdXd отец - XDY XdXd x XDY F1 : XDXd девочка с нормальным зрением XdY мальчик дальтоник Дальтониками будут сыновья
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