Срочно помагите !!!! У аскариды что такое

Биология
Срочно помагите !!!! У аскариды что такое
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Аскарида -- паразит,живущий в человеческом теле.Это белый червь до сантиметра длиной.
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