Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. Надо было хорошенько обдумать,(1) как сказать ему,(2) что она,(3) Динка,(4) повзрослела и никогда больше не сядет на ра...

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Выпишите цифры, обозначающие запятые между частями сложного предложения, связанными подчинительной связью. Надо было хорошенько обдумать,(1) как сказать ему,(2) что она,(3) Динка,(4) повзрослела и никогда больше не сядет на раму его велосипеда,(5) не поедет с ним кататься. Среди предложений 11–16 найдите сложное предложение с бессоюзной связью между частями. (11)Одно только воспоминание об этом нестерпимо мучило Динку, она видела перед собой знакомые глаза и хорошо знала: эти умные глаза читают в её душе... (12)И обманывать их бесполезно. (13)Да и как можно обманывать друга? (14)Конечно, много мелких выкручиваний, много детского вранья лежит на совести прежней Динки. (15)Но ведь всё это было другое. (16)А Динка росла, и жизнь ставила задачи всё труднее, серьёзнее.

Автор: Гость