My dream job I like........ I am good at ..... I can..... I am going to..... I.....not......to...... I ........ ........to be...... Помогите докочить предложения плииизз срочно
Английский язык
My dream job I like........ I am good at ..... I can..... I am going to..... I.....not......to...... I ........ ........to be...... Помогите докочить предложения плииизз срочно
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. I like dancing. 2.I am good at math. 3.I can swim. 4. I am going to read. 5. I do not like to skate. 6. I am going to be married
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