( 2,75 +9,6 -5.72 ) ÷ 0,15 = ?

Математика
( 2,75 +9,6 -5.72 ) ÷ 0,15 = ?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(2,75+9,6 - 5,72):0,15 =13,4 
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