Вычислите количество вещества оксида кальция , если в реакцию вступило 30 грамм ка??ьция ) Прошу помогите )
Химия
Вычислите количество вещества оксида кальция , если в реакцию вступило 30 грамм ка??ьция ) Прошу помогите )
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2Ca+O2=2Cao M(Ca)=40 m(Ca)=30/40=0.75 0.75/2=x/2 x=0.75 M(CaO)=56 56*0.75=42
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Укажите вариант ответа, в котором НЕ с глаголом пишется слитно: 1) ему хлеба (не)до??таёт 2) он (не)достаёт до дна 3) (не)вернёшь 4) (не)ис...
Окружающий мир
Биология
У человека ген цветовой слепоты - дальтонизма - рецессивен и находится в Х-хромосо??е (Хd), доминантный аллель этого гена обусловливает нормальное ...
Математика