Укажите вариант ответа, в котором НЕ с глаголом пишется слитно: 1) ему хлеба (не)до??таёт 2) он (не)достаёт до дна 3) (не)вернёшь 4) (не)испортилась

Русский язык
Укажите вариант ответа, в котором НЕ с глаголом пишется слитно: 1) ему хлеба (не)до??таёт 2) он (не)достаёт до дна 3) (не)вернёшь 4) (не)испортилась
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) ему хлеба недостаёт 2) он недостаёт до дна 3) не вернёшь 4) не испортилась Ответ: 1) и 2)
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