Какую массу груза удержит в воде пробковый спасательный круг массой 12кг Плотнос??ь воды=1000кг/куб.м. Плотность пробки=240кг/куб.м P.S. Я пропустил тему, так что напишите все формулы и ход решения, пожалуйста.
Физика
Какую массу груза удержит в воде пробковый спасательный круг массой 12кг Плотнос??ь воды=1000кг/куб.м. Плотность пробки=240кг/куб.м P.S. Я пропустил тему, так что напишите все формулы и ход решения, пожалуйста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста, решение в прикреплённом файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Химия
Вычислите количество вещества оксида кальция , если в реакцию вступило 30 грамм ка??ьция ) Прошу помогите )
Русский язык
Укажите вариант ответа, в котором НЕ с глаголом пишется слитно: 1) ему хлеба (не)до??таёт 2) он (не)достаёт до дна 3) (не)вернёшь 4) (не)ис...
Окружающий мир