Какую массу груза удержит в воде пробковый спасательный круг массой 12кг Плотнос??ь воды=1000кг/куб.м. Плотность пробки=240кг/куб.м P.S. Я пропустил тему, так что напишите все формулы и ход решения, пожалуйста.

Физика

Какую массу груза удержит в воде пробковый спасательный круг массой 12кг Плотнос??ь воды=1000кг/куб.м. Плотность пробки=240кг/куб.м P.S. Я пропустил тему, так что напишите все формулы и ход решения, пожалуйста.

Автор: Гость