Какую массу груза удержит в воде пробковый спасательный круг массой 12кг Плотнос??ь воды=1000кг/куб.м. Плотность пробки=240кг/куб.м P.S. Я пропустил тему, так что напишите все формулы и ход решения, пожалуйста.

Физика
Какую массу груза удержит в воде пробковый спасательный круг массой 12кг Плотнос??ь воды=1000кг/куб.м. Плотность пробки=240кг/куб.м P.S. Я пропустил тему, так что напишите все формулы и ход решения, пожалуйста.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пожалуйста, решение в прикреплённом файле.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Сочинение миниатюра раннее утро на природе
Ответить
Математика
Раскрыть скобки: a-(b-c-d) 5-(a-3) 7+(12-2b) 64-(14+7x) 38+(12p-8) 4a-(a+6)
Ответить
Химия
Вычислите количество вещества оксида кальция , если в реакцию вступило 30 грамм ка??ьция ) Прошу помогите )
Ответить
Русский язык
Укажите вариант ответа, в котором НЕ с глаголом пишется слитно: 1) ему хлеба (не)до??таёт 2) он (не)достаёт до дна 3) (не)вернёшь 4) (не)ис...
Ответить
Окружающий мир
2-3 цепи питания в водоеме
Ответить