50 кв м =...кв дм= ....кв см 90 см кв=.... кв мм 10кв дм=... кв см=...кв см 800кв м=... кв дм= .... кв ??м 100 кв см=... кв мм
Математика
50 кв м =...кв дм= ....кв см 90 см кв=.... кв мм 10кв дм=... кв см=...кв см 800кв м=... кв дм= .... кв ??м 100 кв см=... кв мм
Ответ(ы):
Гость:
50 кв м =50*10*10квдм=5000кв дм=5000*10*10кв см=500000кв см 90 кв см=90*10*10квмм=9000кв мм 10 кв дм=10*10*10 квс м=1000кв см=1000*10*10 кв мм=100000 кв мм 800 кв м=800*10*10 кв дм=80000 кв дм=80000*10*10 кв см=8000000 кв см 100 кв см=100*10*10 кв мм=10000 кв мм
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