Периметр прямоугольника 40 см.Длина одной из его сторон-5 см.Чему равна площадь это??о прямоугольника?

Математика

Периметр прямоугольника 40 см.Длина одной из его сторон-5 см.Чему равна площадь это??о прямоугольника?

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