Периметр прямоугольника 40 см.Длина одной из его сторон-5 см.Чему равна площадь это??о прямоугольника?
Математика
Периметр прямоугольника 40 см.Длина одной из его сторон-5 см.Чему равна площадь это??о прямоугольника?
Ответ(ы):
Гость:
40-(5+5)=30 см сумма длин двух других сторон 30:2=15 см другая сторона 5*15=75 кв см - площадь прямоуг.
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