Помогите решить очень сточно Упростите выражение и найдите значение выражения: 5a2 - 2a2 + a2, при х = 4⁄7
Алгебра
Помогите решить очень сточно Упростите выражение и найдите значение выражения: 5a2 - 2a2 + a2, при х = 4⁄7
Ответ(ы):
Гость:
5а2 - 2а2 + а2 = 4а2 4 * 4/7 = 16/7 = 2 2/7
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