Помогите решить очень сточно Упростите выражение и найдите значение выражения: 5a2 - 2a2 + a2, при х = 4⁄7

Алгебра

Помогите решить очень сточно Упростите выражение и найдите значение выражения: 5a2 - 2a2 + a2, при х = 4⁄7

Автор: Гость