Помогите решить очень сточно Упростите выражение и найдите значение выражения: 5a2 - 2a2 + a2, при х = 4⁄7

Алгебра
Помогите решить очень сточно Упростите выражение и найдите значение выражения: 5a2 - 2a2 + a2, при х = 4⁄7
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
5а2 - 2а2 + а2 = 4а2 4 * 4/7 = 16/7 = 2 2/7
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Периметр квадрата равен 24 см.Чему равна площадь квадрата?
Ответить
Русский язык
Разберите предложение(синтаксический разбор) От того далекого времени сохранила??ь миниатюра, на которой Рублев запечатлен с гордо поднятой головой.
Ответить
Математика
Помогите 5 задачу пожалуйста♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥♣♣♣♣♣♣♣
Ответить
Геометрия
СРОЧНО ! ПОМОГИТЕ ! Даю 25 баллов Точка пересечения диагоналей трапеции делит одну из них на отрезки длиной 5 см и 9 см . Найдите основания трапе...
Ответить
Математика
Решите уравнение 11/16-x+3/16=9/16
Ответить