Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1667км,от Екатеренбурга д?? Новосибирска1524км, км и от Москвы до Иркутска5024км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге?

Математика
Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1667км,от Екатеренбурга д?? Новосибирска1524км, км и от Москвы до Иркутска5024км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге?
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1667+1524=3191КМ- РАССТ ОТ МОСКВЫ ДО НОВОСИБИРСКА5024-3191= 1833 КМ--          РАСТ ОТ НОВОССИБИРСКА ДО ИРКУТСКА

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