Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1667км,от Екатеренбурга д?? Новосибирска1524км, км и от Москвы до Иркутска5024км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге?

Математика

Расстояние от Москвы до Екатеренбурга по железной дороге 1667км,от Екатеренбурга д?? Новосибирска1524км, км и от Москвы до Иркутска5024км.Чему равно расстояние от Новосибирска до Иркутска по железной дороге?

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