500 л было взяли 245 л и взяли ещё 15л сколько литров она потрядили и сколько осталось ??адача

Математика
500 л было взяли 245 л и взяли ещё 15л сколько литров она потрядили и сколько осталось ??адача
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
245+15=260 л потратили 500-260=240л осталось Ответ: 260л и240л
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