Начальник сказал что почти нет таких как вы на стороне корабли идут под откос А чт?? на самом деле может идти под откос эскалатор начальник прав корабль билет в поезд и самолет есть некто хорош собой это значит что он... . а хо...

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Начальник сказал что почти нет таких как вы на стороне корабли идут под откос А чт?? на самом деле может идти под откос эскалатор начальник прав корабль билет в поезд и самолет есть некто хорош собой это значит что он... . а хороший б умный в добрый г красивый д честный про какой знак препинания знаменитый писатель Владимир Набоков сказал что это слиды на цыпочках ушедших слов а скорби б кавычкм в двоеточие г многоточие д точка с запетой В книге Джеймса Крюса Тим Тайлер или Пропадный смех. мальчик Тим сам того не подозревая заключил договор с представителем нечистой силы а каким именно тот подписался а греч б свечь в Трёч г Глюч д Флинч
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Мне кажется кавычки б ,,'’
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