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54 км/год в метрах на секундах
Физика
54 км/год в метрах на секундах
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Гость:
Умножить на 1000 и разделить на 3600- получится 15 м/с
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