56: (7*4-24)=? Как решить?
Математика
56: (7*4-24)=? Как решить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
По действиям 1)7*4=28 2)28-24=4 3)56:4=14 надкюсь помогла :)
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