56-(99-57)-*=45-5-5-5

Математика
56-(99-57)-*=45-5-5-5
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56-(99-57)-44=45-5-5-5
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Напиши название сказок в которых действуют герои упоминанием александром сергее??ичем пушкиным
Ответить
Математика
Катер проплыл 72 километра сейчас между пристанями по течению реки за 2 часа
Ответить
Геометрия
Сторони трикутника =16 18 26 см.найдіть медіану проведену до більшої сторони трикутн??ка
Ответить
История
Чем похожи и чем отличаются Египет и Древнее Двуречье?
Ответить
Математика
Катер проплыл 72 километра сейчас между пристанями по течению реки за 2 часа
Ответить