Чем похожи и чем отличаются Египет и Древнее Двуречье?
История
Чем похожи и чем отличаются Египет и Древнее Двуречье?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Похожи они тем что у междуречья и у Египта река выходили из берегов и полевали поля а различаются тем что у Египта есть одна река а у междуречья 2 речки
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