Ученик читал книгу 3+ дня. в первый день он прочел 40%25от всей книги а во второй 60%25 остатка.в третий день он дочитал остальную часть книги во второй день он прочитал на 30 страниц больше чем в третий.Сколько всего страниц в...

Математика

Ученик читал книгу 3+ дня. в первый день он прочел 40%25от всей книги а во второй 60%25 остатка.в третий день он дочитал остальную часть книги во второй день он прочитал на 30 страниц больше чем в третий.Сколько всего страниц в книге?

Автор: Гость