Ученик читал книгу 3+ дня. в первый день он прочел 40%25от всей книги а во второй 60%25 остатка.в третий день он дочитал остальную часть книги во второй день он прочитал на 30 страниц больше чем в третий.Сколько всего страниц в...
Математика
Ученик читал книгу 3+ дня. в первый день он прочел 40%25от всей книги а во второй 60%25 остатка.в третий день он дочитал остальную часть книги во второй день он прочитал на 30 страниц больше чем в третий.Сколько всего страниц в книге?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 100% - 25%= 75% - прочитал в первый день 2) 75%*0.6=45% прочитал во второй день 3) 100%-25%-45%=30% - прочитал в третий день 4) 45%-30%=15% - разница между 2м и 3м днями, равная 12 страниц 15%=12 страниц Значит: 5%=4 страниц, 100%=80 Ответ: 80 страниц
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите плиз ПО ДЕЙСТВИЯМ БЕЗ Х семья состоит из 4 человек: матери, отца, сына, дочери. отец на 5 лет старше матери, мать в 4 раза старше сына и в ...
Алгебра
1) -3x ( 2x-1) 2) 0,5 a (2a-b) - 0,5b (2b-a) 3) (x-2) (x+3) 4) (2a-b) * 8b+ 8b^{2} Очень срочно!! Помогите пожалуй??та!!