Решите плиз ПО ДЕЙСТВИЯМ БЕЗ Х семья состоит из 4 человек: матери, отца, сына, дочери. отец на 5 лет старше матери, мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери. Сумма их возрастов 103 года. сколько лет каждому члену семьи...

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Решите плиз ПО ДЕЙСТВИЯМ БЕЗ Х семья состоит из 4 человек: матери, отца, сына, дочери. отец на 5 лет старше матери, мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери. Сумма их возрастов 103 года. сколько лет каждому члену семьи? указание:примите возраст матери за 20 частей

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