Решите плиз ПО ДЕЙСТВИЯМ БЕЗ Х семья состоит из 4 человек: матери, отца, сына, дочери. отец на 5 лет старше матери, мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери. Сумма их возрастов 103 года. сколько лет каждому члену семьи...
Математика
Решите плиз ПО ДЕЙСТВИЯМ БЕЗ Х семья состоит из 4 человек: матери, отца, сына, дочери. отец на 5 лет старше матери, мать в 4 раза старше сына и в 5 раз старше дочери. Сумма их возрастов 103 года. сколько лет каждому члену семьи? указание:примите возраст матери за 20 частей
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)20*2=40(Л.)-МАТЕРИ 2)40+5=45(Л)-ВОЗРАСТ ОТЦА 3)40:4=10(Л)-ВОЗРАСТ СЫНА 4)40:5=8(Л) ВОЗРАСТ ДОЧЕРИ ОТВЕТ: ВОЗРАСТ ОТЦА 45 ЛЕТ, МАТЕРИ 40 ЛЕТ, СЫНА 10 ЛЕТ И ДОЧЕРИ 8 ЛЕТ
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