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56 – х = 28 + 17 ПОМОГИТЕЕЕЕ
Математика
56 – х = 28 + 17 ПОМОГИТЕЕЕЕ
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
56-x=28+17 x=56-(28+17) 56-45=5
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