Как представить систему в виде черного ящика
Информатика
Как представить систему в виде черного ящика
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Что это как в виде чёрного ящика
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Три слона за 3 дня съедают 18 ведёр отрубей. Сколько слонов за 7 дней съедят 28 ведёр отрубей? По действиям с объяснением.
Математика
Английский язык
В моей комнате находится кровать,стол,телевизор ,диван и вешалка. От кровати до ст??ла один шаг и два жага до вешалки. Телевизор находится в двух ш...