НАПИШИТЕ сочинение на тему "Опавшие листья" очень срочно

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Листья на деревьях желтеют и опадают. Вся земля усыпана опавшими листьями. Редеют верхушки деревьев. Не слышно пения птиц. Все напоминает о том, что пришла осень. Нет ничего красивее, чем ковёр из разноцветных листьев. Как же приятно пробежаться по нему. Можно собрать все эти осенние подарки и сделать из них красивую поделку, которая всю зиму будет напоминать нам об этом чудесном времени.